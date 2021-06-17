بعد تسميته لقيادة النشامى .. عدنان حمد : ساسعى لتحقيق تطلعات الاتحاد والجماهير الاردنية

2021/06/17 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم، العراقي عدنان حمد، سعادته بثقة الاتحاد الأردني برئاسة الأمير علي بن الحسين، لقيادة النشامى خلال الفترة القادمة.وقال حمد في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس / حسب موقع كورة / :" قيادة المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة، وأسعى لتحقيق تطلعات الاتحاد والجماهير الأردنية، باستعادة المكانة المرموقة للنشامى".وأضاف: " تربطني علاقة وثيقة بالاتحاد الأردني برئاسة الأمير علي، وأتطلع للبناء على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة..أمامنا عمل كبير لتطوير منتخب منافس يلبي طموحات الجميع".وأبدى حمد تحمسه لبدء مهامه بشكل رسمي مع المنتخب الأردني، ابتداء من بعد غدٍ السبت، لقيادة تدريبات النشامى في الدوحة، تأهباً لمواجهة جنوب السودان مساء الإثنين المقبل ضمن الدور التأهيلي من بطولة كأس العرب 2021.ويواصل المنتخب الأردني تحضيراته في الكويت بقيادة المدرب عامر شفيع ومدرب اللياقة كريم مالوش، بشكل مؤقت، بانتظار المغادرة إلى الدوحة مساء الجمعة تأهباً للمحطة العربية./انتهى3

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