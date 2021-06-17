اندلاع حريق بمخزن للمواد الانشائية في مدينة الصدر

2021/06/17 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اندلع حريق داخل مخزن للمواد الانشائية في بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق ، في مدينة الصدر شارع الداخل ، شرقي بغداد ، وباشرت فرق الدفاع المدني باخماده./انتهى9

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