الكاظمي: الحكومة أنهت جميع التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها

2021/06/17 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية انهت جميع التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات المقبلة....

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