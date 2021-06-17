هجوم إزمير.. تقارير عن

2021/06/17 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا..الكشف عن هوية منفذ "هجوم إزمير" وتحذيرات من "العنف السياسي"

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