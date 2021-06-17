أمانة مجلس الوزراء تُوجّه باستحداث درجات وظيفية للمفصولين السياسيين غير المُعيّنين

2021/06/17 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، باستحداث درجات وظيفية للمفصولين السياسيين غير المُعيّنين.وقالت الأمانة العامة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنها توجه “الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات […]

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