الكاظمي: عراق التآخي والأمن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين

2021/06/17 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان عراق التآخي والأمن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين والمتاجرين بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، “كنا أمس في صلاح الدين، وقبلها في ذي قار والبصرة والمثنى وميسان وأربيل وواسط وديالى وكربلاء والسليمانية والموصل، وسنكون في كل بيت في الوطن، نستمع الى أهلنا ويستمعون الينا”.

واضاف “عراق التآخي والأمن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين والمتاجرين بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية”.

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