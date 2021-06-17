دولة مجاورة توقف استخدام لقاح “أسترازينيكا”

2021/06/17 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، ايقاف استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا في البلاد، لمتلقين جدد.

وقررت الوزارة الاكتفاء بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا لمن تلقوا الجرعة الأولى منه فقط.

وقال الأمين العام لشؤون الأوبئة في وزارة الصحة، عادل البلبيسي، أن “باب طلب لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا وغيره من اللقاحات سيبقى مفتوحا حسب احتياجات الأردن”،لافتا إلى “الرفض الشعبي في الأردن للقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا”.

واكد البلبيسي”مأمونية وفاعلية جميع اللقاحات التي تستوردها البلاد”.

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