2021/06/17 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القاضي العراقي البارز منير حداد أن القضاء يتعرض إلى ضغوطات وتدخلات سياسية، مشير ا إلى تعدد القيادات ومن وصفهم بالميليشيات اضعف الحراك القضائي وقيد الإجراءات.

وقال حداد في مقابلة تلفزيونية إن هناك من يتهم القضاء العراقي بالضعف وهو أمر مرفض، كاشفا عن وجود محاولات لإضعاف العمل القضائي عبر ضغوط وتدخلات سياسية كبيرة.

وذكر القاضي منير حداد أن أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من الموجودين على الساحة السياسية لديهم مشاكل سياسية ومتورطون في قضايا فساد، لكن حيتان الفساد الكبيرة لا يوجد إثبات ملموس ضدهم لمحاكمتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فساد سياسي مرعب في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فساد سياسي مرعب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).