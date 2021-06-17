حبس مشدد وغرامة مالية بحق “جواد الكرعاوي” بتهمة كسب غير مشروع

2021/06/17 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة النزاهة صدور حكم قضائي بالسجن بحق عضو مجلس إدارة مطار النجف السابق جواد الكرعاوي بتهم فساد وكسب غير مشروع.

وقالت الهيئة إن لجنة مكافحة الفساد أصدرت حكما بالسجن المشدد عامين مع استرداد مبلغ سبع مئة ألف دولار إلى جانب مليار وثمان مئة مليون عراقي وفرض غرامة مماثلة بحقه بمقدار المبلغ الذي تم استرداده منه.

وأضافت الهيئة ان الحكم القضائي الصادر بحق الكرعاوي هو الرابع من نوعه، إذ سبق ذلك صدور عدة احكام ضد المتهم عينه بتهم فساد مالية وإدارية واستغلال وظيفي.

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