2021/06/17 | 18:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عدد من الفنانين والمثقفين وشخصيات معروفة في مدينة السليمانية، تظاهرة سلمية في شارع سالم الرئيسي بالمدينة اليوم الخميس 17/6/2021، ضد الحرب الاهلية والقصف التركي لمناطق اقليم كوردستان.

وكان عدد من الفنانين الشهيرين في مدينة السليمانية قد دعوا الى تظاهرة عامة، احتجاجا على القصف والهجمات التركية داخل اراضي اقليم كوردستان.

وقالوا خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، "نحن كفناني كوردستان نقف ضد اي هجوم محتل على اقليم كوردستان ونقف ضد اي طرف ستسبب بحرب بين الكورد والكورد".

PUKmedia جعفر جلالي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. تظاهرة لفناني السليمانية احتجاجا على القصف التركي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. تظاهرة لفناني السليمانية احتجاجا على القصف التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).