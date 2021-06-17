2021/06/17 | 18:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في الإشراف ومراقبة الانتخابات المبكرة والحرب ضد تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 17 حزيران 2021، سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء.

وبحث الكاظمي العلاقات العراقية - الأوروبية وسبل تطويرها، مؤكداً على "أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية".

رئيس الوزراء العراقي أشار خلال اللقاء إلى، تهيئة الحكومة العراقية كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، وتوفير الظروف الملائمة "لضمان أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

من جانبهم، أكد السفراء على "دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل".

كما عبّر السفراء عن "ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة، والإيفاء بمعايير حقوق الإنسان".

سفراء الدول الأوروبية لفتوا إلى "استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية".

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات والحرب ضد داعش) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات والحرب ضد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).