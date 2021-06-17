الكاظمي يعلق على عودة الطائفية في العراق

2021/06/17 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، ان عراق التآخي والأمن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين والمتاجرين بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية.

وكتب الكاظمي تغريدة على "تويتر" اليوم، (17 حزيران 2021)، جاء فيها: "كنا أمس في صلاح الدين، وقبلها في ذي قار والبصرة والمثنى وميسان وأربيل وواسط وديالى وكربلاء والسليمانية والموصل، وسنكون في كل بيت في الوطن، نستمع الى أهلنا ويستمعون الينا".

وأضاف: "عراق التآخي والأمن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين والمتاجرين بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية".

واجرى الكاظمي زيارة الى محافظات عراقية عدة خلال الفترة الماضية والتقى بمسؤوليها، مصدرا توجيهات خاصة لكل محافظة.

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