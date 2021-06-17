تقرير علمي يحدد افضل لقاح ضد كورونا

2021/06/17 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

687 مشاهدة

اظهر تقرير علمي جديد ان لقاح "فايزر" حقق فعالية بنسبة 95% للوقاية من اعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بينما كانت فعالية "أسترازينيكا" تتراوح بين 62-90 بالمائة، مشيرا الى اللقاح المثالي هو طموح بعيد المنال في الوقت الحاضر.

وذكر تقرير لموقع "ساينس ألرت" المتخصص بنشر الدراسات والأبحاث العلمية، إنه وفقا لخبراء، فإن "تحديد اللقاح الأفضل ليس بالأمر السهل، لافتا إلى نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

واضاف، ان "هذه التجارب، التي تجرى عادة على عشرات الآلاف من الأشخاص تقارن عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 لدى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، مقابل أولئك الذين حصلوا على دواء وهمي، ويعطي هذا مقياسا للفعالية، أو مدى جودة عمل اللقاح".

وأظهرت التجارب السريرية أن "لقاح فايزر حقق فاعلية بنسبة 95 بالمائة في الوقاية من الأعراض، بينما كانت فعالية أسترازينيكا تتراوح بين 62-90 بالمائة.



"

وهنا، شدد التقرير على أن "فعالية اللقاح تختلف وفقا لظروف متلقي اللقاح الصحية، أعمارهم، أعراقهم، وذلك لا بد من الاعتماد على معيار آخر للمقارنة بينهم".

وإحدى الطرق التي يمكن بها مقارنة فعالية اللقاح بشكل مباشر هي إجراء دراسات وجها لوجه، وهذا ما تفعله بريطانيا لمقارنة لقاحي أسترازينيكا وفالنيفا.



ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثالثة من التجربة في وقت لاحق من هذا العام.

وحتى ظهور نتائج الدراسة البريطانية، تظهر أحدث البيانات في المملكة المتحدة أن لقاح فايزر وأسترازينيكا لهما نفس الفعالية، كلاهما يمنع بشكل موثوق أعراض كوفيد - 19 والوفاة، حتى بمجرد تلقى جرعة واحدة من اللقاح.

وأشار التقرير إلى أن "اللقاح الذي يقدم اليوم لن يكون الأخير، نظرا لأن مناعة الإنسان تتضاءل بشكل طبيعي بعد التحصين، فتصبح المعززات الدورية ضرورية للحفاظ على الحماية الفعالة"، مضيفا أن "هناك بيانات واعدة من إسبانيا تفيد بأن اللقاحات المختلطة والمطابقة آمنة، ويمكن أن تؤدي إلى استجابات مناعية قوية للغاية".

وخلص التقرير إلى أن اللقاح "الأفضل" في الواقع هو عدد من اللقاحات المختلفة، ولكن في الوقت الحالي هو الذي يمكن للإنسان الحصول عليه، باعتبار أن "جميع اللقاحات المعتمدة توفر الحماية من انتقال العدوى والإصابة بالمرض".

وختم التقرير بالقول، إن "انتظار اللقاح المثالي هو طموح بعيد المنال، كل لقاح يتم تسليمه هو خطوة صغيرة ولكنها مهمة نحو عودة الحياة الطبيعية إلى العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير علمي يحدد افضل لقاح ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير علمي يحدد افضل لقاح ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).