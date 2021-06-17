سيوفر 600 وظيفة.. وزير النفط يوقع عقداً لحفر آبار في حقل غرب القرنة/1

2021/06/17 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت وزارة النفط، الخميس، حرصها على ادامة وزيادة الانتاج في حقل غرب القرنة/1، معلنة عن توقيع عقد لحفر 96 بئرا نفطيا في الحقل بهدف إضافة 200 ألف برميل باليوم.

جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد حفر (96) بئراً نفطياً بين شركة نفط البصرة والمقاول لحقل غرب القرنة /1، مع شركة اكسون موبيل من جهة وشركة شلمبرجر العالمية.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "هذا العقد سوف يضيف طاقة (200 الف برميل) لانتاج حقل غرب القرنة/1 خلال خمس سنوات، ولان الحقل يعد من الحقول العملاقة الواعدة".

واشار الى ان "هذا المشروع سوف يوفر (600) وظيفة لابناء المناطق المحيطة بالحقل ولابناء المحافظة"، موضحاً انه "اوعز لادارة الحقل باتباع معايير العدالة والكفاءة في اختيار المتقدمين للوظائف المطلوبة".

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ان "معدل الانتاج الحالي لحقل غرب القرنة (380) الف برميل باليوم، وان الطاقة المتاحة للحقل هو اكثر من 500 الف برميل باليوم، وان انتاج الغازالمستثمر من الحقل يبلغ (150) مقمق".

فيما اشاد ممثل شركة شلمبرجر سعد الضامن بـ"تعاون الوزارة مع الشركات العالمية" ، مؤكداً "استعداد الشركة بتنفيذ التزاماتها في الحقل وفق احدث التكنلوجيا المتقدمة في مجال الحفر،اضافة الى توفير فرص التدريب والتطور للجهد الوطني".

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