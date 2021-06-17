اخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في مدينة الصدر شرق بغداد

2021/06/17 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل بناية تجارية في مدينة الصدر شرق بغداد .وذكر بيان للمديرية ان مديرية الدفاع المدني دفعت بعجلة السلم اضافة الى عشر فرق اطفاء وانقاذ للسيطرة واخماد حريق اندلع داخل مخزن في بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لخزن وبيع المواد الإنشائية شديدة الاشتعال في منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد ، حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة في البناية التجارية من الجهات الأربعة وقذفت باعمدة المياه من فوقها باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة حتى تمكنت من تخفيف الحرارة الناتجة عن الحريق لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط البناية وتخمد النيران دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل مخازن البناية التجارية.واوضح ان الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل البناية./انتهى9

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