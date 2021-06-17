الكاظمي مغردا .. عراق التاخي والامن يشيده الوطنيون العراقيون .. وليس الانتهازيون والمتاجرون بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية/ موسع

2021/06/17 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان : عراق التاخي والامن يشيده الوطنيون العراقيون ..وليس الانتهازيون والمتاجرون بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية .وقال في تغريدة : كنا امس في صلاح الدين وقبلها في ذي قار والبصرة والمثنى وميسان واربيل وواسط وديالى وكربلاء والسليمانية والموصل وسنكون في كل بيت في الوطن نستمع الى اهلنا ويستمعون الينا .واضاف الكاظمي ان : عراق التاخي والامن يشيده الوطنيون العراقيون ..وليس الانتهازيون والمتاجرون بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية ./انتهى3

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