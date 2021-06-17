وزير النفط العراقي يشهد توقيع عقد لحفر 96 بئراً بحقل غرب القرنة/1

2021/06/17 | 18:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رعى وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد لحفر 96 بئرا في حقل غرب القرنة/1 بين شركة نفط البصرة والمقاول لحقل غرب القرنة /1 شركة إكسون موبيل من جهة وشركة شلمبرجر العالمية.وأكد الوزير، خلال رعايته لحفل …

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