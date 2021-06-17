5 أسباب وراء ظهور علامات بيضاء على الأظافر أحدها حالة صحية خطيرة

2021/06/17 | 18:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعإحدى المشكلات الشائعة التي يمكن أن تظهر من دون مقدمات هي ظهور علامات بيضاء على الأظافر، وقد اختلفت الأقاويل حول أسباب تلك العلامات، وتراوحت ما بين الإصابات السطحية للأظافر، ووصلت إلى كونها دليلاً على فقدان الجسم لبعض العناصر الغذائية الهامة، مثل نقص الحديد أو الكالسيوم في الجسم.في واقع الأمر، تُسمى تلك الظاهرة بابيضاض الدم أو Leukonychia، وهي حالة تظهر فيها خطوط أو نقاط بيضاء على الأصابع أو الأظافر.وهي مشكلة شائعة جداً وغير ضارة على الإطلاق في الغالبية العُظمى من الحالات.هناك العديد من الأسباب وراء علامات الأظافر باللون الأبيض -ويعاني العديد من البالغين الأصحاء من هذه البقع في مرحلة ما من حياتهم، لذلك من المحتمل ألا يكون تطورها علامة على وجود حالة طبية خطيرة.ومع ذلك قد يشير حدوث علامات بيضاء على الأظافر لحالات صحية تستلزم التدخل والمتابعة. في هذا التقرير نستعرض أسباب حدوث علامات بيضاء على الأظافر، وكيف يمكن مراعاتها في تحديد مدى صحة جسم الإنسان ولتلبية احتياجاته الأساسية.أنواع بقع الأظافر البيضاء:هناك ثلاثة أنواع رئيسية من ابيضاض الدم الجزئي الذي يصيب الأظافر، وهي كما يلي بحسب موقع Medical News Today:1- ابيضاض الدم النقطي، والذي يظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة.2- ابيضاض الدم الطولي، والذي يظهر على شكل شريط أبيض أسفل الظفر.3- ابيضاض الدم المتقطع أو المستعرض، حيث يظهر خط أفقي واحد أو أكثر عبر الظفر، بالتوازي مع الهالة السفلية في مقدمة مكان نمو الأظافر.ويمكن تقسيم ابيضاض الدم إلى نوعين آخرين- صحيح أو ظاهري:عندما تكون البقعة البيضاء أو الخط ناتجة عن تلف الظفر، تُعرف الحالة باسم ابيضاض الدم الحقيقي.مع ابيضاض الدم الحقيقي تظل المناطق البيضاء غير متأثرة عند الضغط عليها، وستنمو هذه المناطق كما ينمو الظفر.أما ابيضاض الدم الظاهري فهو يحدث عندما يتأثر المكان القاعدي الموجود أسفل الظفر.وفي هذه الحالة تؤثر إصابة قاعدة نمو الظفر على لون سطح الظفر الخارجي.وسيقل هذا النوع أو يختفي تحت الضغط على الأظافر المصابة، كما لن ينمو مع الظفر ويختفي بتعافي الإصبع من الصدمة، بحسب Medical News Today. أسباب ظهور علامات بيضاء على الأظافريمكن أن يكون للبقع البيضاء على أظافر الأصابع، والتي تسمى بابيضاض الدم، مجموعة متنوعة من الأسباب، تتراوح بين مشاكل تجميلية صغيرة إلى أمراض خطيرة تهدد الحياة، لكن لحسن الحظ نادراً ما يكون الأخير هو الحال.قد تسبب الأمراض الجلدية ظهور علامات بيضاء على الأظافر - iStockوفي حين أن هناك أنواعاً قليلة من تلك الحالة، فإن النوع الأكثر شيوعاً هو ابيضاض الدم النقطي.وغالباً ما تُرى علامات الأظافر البيضاء لدى الأطفال الذين لا يستوعبون بعد كيف يمكنهم حماية أصابعهم من الإصابات اليومية المختلفة.1- الصدمات وارتطام الأصابعتوضّح طبيبة الباطنة الأمريكية سونيتا بوسينا، لموقع The Healthy الصحي، أنك إذا أصبت بارتطام أو صدمت أصابع أثناء غلق الأدراج أو باب السيارة مثلاً، ستلاحظ -وفقاً لدرجة الإصابة- بقعاً بيضاء من أثر الصدمة تظهر على سطح الظفر.وبالإضافة لذلك السبب، يمكن أن تظهر علامات بيضاء على الأظافر أيضاً إذا أصبت بصدمة قوية في قاعدة مكان تشكُّل الظفر بالقرب من الجلد.وفي هذه الحالة، قد تستغرق البقع بعض الوقت لكي تختفي، حيث تنمو الأظافر ببطء في عادتها، ويمكن أن يؤدي هذا النوع من الصدمات الطفيفة أيضاً إلى ظهور حواف أظافر خطية بعرض الأظافر، بدلاً من ظهور بقع بيضاء متفرقة.وستختفي تلك العلامات في العادة بنمو الأظافر الجديدة وفقاً لمعدل نموها، فهي تنمو أكثر في الشتاء وفي الأشهر الباردة، وتتباطأ في الأشهر الحارة خلال العام.لذا قد يستغرق نمو الأظافر من عدة أشهر إلى عام.2- فطريات الجلد والأظافرلفت موقع Healthline إلى أن أحد أسباب ظهور علامات بيضاء على الأظافر هو التعرض لإصابة فطرية معينة في الإصبع المصاب.وعادة ما تظهر فطريات الأظافر على أظافر القدمين، وإحدى العلامات الأولى للعدوى هي ظهور بضع نقاط بيضاء صغيرة على سطح الأظافر.ويمكن أن تنمو العدوى وتنتشر إلى فراش الظفر، أو قاعدة نمو الظفر قرب الجلد، ما قد يجعل أظافر القدمين متقشرة وأسمك من الطبيعي، ثم تصبح هشة وقابلة للتقصُّف والتشققات.ويتم علاج هذه المشكلة باستخدام المراهم الطبية المتخصصة في علاج فطريات القدمين والأظافر.3- رد فعل تحسُّسيقد تسبب الحساسية تجاه طلاء الأظافر أو مستحضرات تلميع وبرد الأظافر ومزيلات الطلاء، إلى ظهور علامات بيضاء على الأظافر بشكل أكثر تزامناً.ويمكن أن يؤدي استخدام أظافر الأكريليك أو الجل في الصالونات المتخصصة لتركيب الأظافر الاصطناعية إلى تلف الأظافر الأصلية بشدة، ما قد يتسبب في ظهور هذه البقع البيضاء أيضاً.وفي العادة تختفي تلك الأعراض بالتوقف عن استخدام المستحضرات المثيرة لرد الفعل التحسُّسي، بحسب Healthline.4- الإكزيمافي بعض الحالات يمكن أن تؤثر الأمراض الجلدية الخاصة بالبشرة على الأظافر أيضاً، ما قد يتسبب في ظهور علامات بيضاء على الأظافر.وتُعد الصدفية والإكزيما أحد الأمراض الجلدية التي تتميز بالحكة والطفح الجلدي والاحمرار.وبحسب Healthline، تظهر الصدفية في الأظافر في شكل سماكة وابيضاض الأظافر.كما يمكن أن تبدو أيضاً كنقطة بيضاء محفورة في سطح الظفر، ويمكن أن تسبب الإكزيما نتوءات وتغيراً في اللون وسماكة الظفر أيضاً.قد تسبب مستحضرات طلاء الأظافر لردفعل تحسُّسي يسبب علامات بيضاء على الأظافر - ويستطيع طبيب الأمراض الجلدية المتخصص مساعدتك في العثور على العلاجات الملائمة لتلك الحالة.5- المشاكل الصحية الخطيرةيمكن أن تسبب الأمراض الجهازية أيضاً ظهور علامات بيضاء على الأظافر.وإذا كان الأمر كذلك، فهي إشارة إلى وجود مشكلة في مكان ما في أعضاء الجسم الداخلية.وتشمل الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور علامات بيضاء على الأظافر وفقاً لموقع Medical News Today، ما يلي:فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، نقص الكالسيوم في الجسم، تليُّف الكبد، مرض الكلى بعد السكتات القلبية، داء السكري، مشاكل في هضم البروتينات، خسارة مفرطة للبروتين في الأمعاء، نقص الزنك، فرط نشاط الغدة الدرقية، وهو يؤدي إلى مستويات غير طبيعية من هرمون الغدة الدرقية في الجسم، يمكن أيضاً أن يتسبب المرض الفطري أو عدوى الأظافر أو الأمراض الجلدية بالأصابع في ظهور علامات بيضاء على الأظافر.ما العمل إذن؟بالنسبة لمعظم الناس، لا يعد ظهور علامات بيضاء على الأظافر مؤشراً لشيء خطير.وغالباً ما تختفي من تلقاء نفسها من دون علاج.لكن إذا لاحظت وجود بقع بيضاء على أظافرك بشكل متكرر، وتساءلت عما يجب فعله، فإليك دليل موجز وضّحه موقع Healthline:1- قم بحماية أظافرك.هل أصبت مؤخراً في أظافرك أو جرحت أصابعك بأي شكل من الأشكال؟ هل البقع على أصابع مصابة؟ احمِ أصابعك بأفضل ما يمكنك عند القيام بأي شيء لضمان سلامة أظافرك.2- لاحظ الأعراض.هل تعاني من أي أعراض أخرى، مثل تغيرات في لون أظافرك أو ملمسها؟ هل تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر أو تصبح هشة وقابلة للتكسُّر؟ إذا شككت في الإجابة قد تحتاج إلى رؤية طبيبك لتلقي العلاج المناسب.3- تحدث مع طبيبك، إذا كنت تعتقد أن البقع البيضاء على أظافرك ليست ناجمة عن الإصابة السطحية، يمكنك تحديد موعد مع طبيبك، وقم بالفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة صحتك.4- وأخيراً، التزم بتناول نظام غذائي متوازن، وحافظ على مستويات كافية من الفيتامينات لمنع الآثار الجانبية لنقص الحديد أو الكالسيوم، والتي تتسبب في ظهور علامات بيضاء على الأظافر.المصدر: عربي بوست

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