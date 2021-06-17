العراق يعيد حمولة مواد غذائية إلى الجانب السوري

2021/06/17 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إعادة حمولة مواد غذائية إلى الجانب السوري.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “منفذ القائم الحدودي، أعاد عجلة محملة بمواد غذائية […]

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