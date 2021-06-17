نائب: المبلغ المرسل من بغداد لاقليم كوردستان يكون للرواتب فقط

2021/06/17 | 19:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شيروان ميرزا، ان المبلغ الذي ترسله بغداد الى اقليم كوردستان يجب ان يكون للرواتب وان صرف المبلغ من قبل حكومة الاقليم لمجالات اخرى غير قانوني ومخالف لقانون الموازنة.

وقال ميرزا لـ PUKmedia اليوم الخميس 17/6/2021، انه وفق قانون الموازنة فان المبلغ المرسل من قبل الحكومة الاتحادية يجب ان يكون للرواتب وليس صرفه لامور اخرى، لذلك اذا ما تم صرف المبلغ لمجالات اخرى، فان اقليم كوردستان يتعامل بخلاف قانون الموازنة، لذلك فان صرف المبلغ لمجالات اخرى غير قانوني.

واضاف النائب شيوان ميرزا، انه وفق قانون موازنة العام 2021 الاتحادية، فان حكومة اقليم كوردستان عندما تستلم حصة الاقليم من الموازنة يجب عليها صرف رواتب الموظفين بالكامل، لذلك لا يجوز للحكومة استخدام المبلغ المسلم لامور اخرى وفي نفس الوقت توزيع الرواتب على الموظفين بدون استقطاع.

PUKmedia خاص

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