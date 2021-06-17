رسالة توديع مؤثرة من بيريز بعد رحيل سيرخيو راموس

2021/06/17 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

عقد مؤتمر صحفي رسمي ، اليوم الخميس ، بحضور رئيس نادي ريال مدريد ، واللاعب سيرخيو راموس ، للأعلان الرسمي - الصحفي عن رحيل كابتن الفريق عن النادي الملكي .

وعبرّ رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن امتنانه واعجابه باللاعب الكبير ، صرح قائلاً في بيان ترجمته ( بغداد اليوم ) : "شكرًا لك على كل ما قدمته لهذا النادي ، لقد فعلت الكثير ، مسيرة رائعة " وأضاف "أشكرك على الدفاع عن شعارنا وقميصنا ، وضعت قلبك وروحك دائماً في كل مباراة وقاتلت دائمًا حتى النهاية".

يشار الى انه اعلن النادي الملكي ،الاربعاء ،ان اللاعب الاسباني سيرحل عن النادي وينتهي عقده في ٣٠ يونيو الحالي ، بعد مسيرة طويلة حافلة بالالقاب والانجازات امتدت ل ١٥ موسم مع النادي.

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