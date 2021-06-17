العمل تعتزم وضع آلية لشمول ذوي الإعاقة بقطع الأراضي

2021/06/17 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، وضع آلية لشمول ذوي الإعاقة بقطع الأراضي في بغداد والمحافظات، فيما أشارت إلى أنها ستباشر صرف رواتب المشمولين بالمعين المتفرغ الجدد ممن لديهم قرار طبي للعام الماضي.

وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "وزارته تعمل على وضع آلية لتوزيع قطع الأراضي لذوي الإعاقة المسجلين ببيانات الوزارة بعد إرسال قوائم الأسماء للحكومات المحلية في المحافظات التي ستباشر بدورها تحديد مواقع تلك الأراضي".

وأضاف أن "الهيئة ملتزمة بصرف جميع حقوق ذوي الإعاقة وفق استمارة أعدَّت لهذا الغرض عبر جدول بالحروف الأبجدية للمعين ولمدة شهر كامل ابتداء من منتصف حزيران الحالي إلى منتصف الشهر المقبل، كما قامت بمفاتحة وزارة الصحة لشمول المصابين بأمراض ثلاسيميا الدم براتب المعين المتفرغ".

وأشار التميمي إلى أن "راتب المعين المتفرغ لمن لديهم قرارات طبية للعام الماضي سيتم صرفها اعتماداً على التخصيصات المالية المتوفرة، والهيئة عازمة على إعادة طرح مناقصة الهويات التعريفية لذوي الإعاقة عبر التوجّه بالتعاقد مع شركة رصينة وبكلفة بسيطة، حيث سيتم إرسال ملفات المشمولين إلى الإدارة العامة لمصرفي الرافدين والرشيد مع المبالغ المالية وسيتم صرفها، كذلك سيتم صرف رواتب أصحاب القرارات الطبية للعام الماضي شهرياً".

وأوضح أن "المستفيدين ممن لم تظهر أسماؤهم ضمن المتراكم بسبب تغير المعين أو وفاة المعاق أو أيِّ سبب آخر، فيتوجب مراجعتهم لمقرِّ الهيئة ببغداد وأقسامها بالمحافظات لصرف المتراكم ولمدة شهر قابلة للتجديد".

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