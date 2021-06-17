الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُوجّه باستحداث درجات وظيفية للمفصولين السياسيين غير المُعيّنين

2021/06/17 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستحداث درجات وظيفية للمفصولين السياسيين غير المُعيّنين.وذكر بيان للامانة العامة انه تم توجيه ، الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ببيان حاجتها من الملاكات الوظيفية والاختصاصات؛ لغرض تهيئتها من خلال لجنة الأمر الديواني رقم 25 لسنة 2020 المؤلفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمَعنية بتوزيع المفصولين السياسيين غير المُعيّنين.واوضح ان التوجيه جاء استنادا إلى (المادة 6/ اولا)، من قانون رقم 16 لسنة 2013 قانون التعديل لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل الذي ينص على ما يأتي: (تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور يومية وغير الموظفين)./انتهى9

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