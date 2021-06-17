2021/06/17 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن ضبط عبوات ناسفة واعتدة في الانبار.وذكر بيان المديرية ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء ٢٩ وبالتعاون مع الفوج الرابع للواء الالي ٣٠ تمكنت من الوصول الى كدس للعتاد والعبوات في صحراء كبيسه بالانبار ضبط بداخله ٤ عبوات ناسفة محليه الصنع و٣ مساطر تفجير وقذيفة مدفع عيار ١٥٥ ملم , فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عبوات ناسفة واعتدة في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عبوات ناسفة واعتدة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).