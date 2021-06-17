وفد عراقي رفيع يصل دمشق..وهذا محور النقاش

2021/06/17 | 19:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة مكتب قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميلة دارين فضل اليوم الخميس، ان اجتماعا موسعا تم عقده في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور وزير ال...

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