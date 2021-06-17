2021/06/17 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيسُ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه كان بالأمس في صلاح الدين، وقبلها في ذي قار والبصرة والمثنى وميسان وأربيل وواسط وديالى وكربلاء والسليمانية والموصل.

وأكد الكاظمي في تغريدةٍ على حسابه في تويتر، عزمَه الوصولَ إلى كل ِ بيتٍ من بيوت العراق لكي يستمع إلى هموم ِ أهلها ويستمعوا له.

وأنهى رئيسُ مجلس الوزراء تغريدتَه بقوله، إن عراقَ التآخي والأمن يُشيِّده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين والمتاجرين بخطابِ الكراهية والطائفية والعنصرية.

كنا أمس في صلاح الدين، وقبلها في ذي قار والبصرة والمثنى وميسان وأربيل وواسط وديالى وكربلاء والسليمانية والموصل، وسنكون في كل بيت في الوطن، نستمع الى أهلنا ويستمعون الينا.عراق التآخي والأمن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيين والمتاجرين بخطاب الكراهية والطائفية والعنصرية.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 17, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سنكون في كل بيت من بيوت الوطن لنستمع إلى أهلنا ويستمعوا إلينا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سنكون في كل بيت من بيوت الوطن لنستمع إلى أهلنا ويستمعوا إلينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).