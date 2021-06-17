موقع -الشريك المعترف به- يزيد في تقريب قيادة -ا ت ع ت ش- من حزب النهضة وكلمة لمعارضي الانقلاب على الفصل 20 - بشير الحامدي

2021/06/17 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي أزمة الداخل الاتحاد "جايها جايها" ولا أتصور أن المتنفذين اليوم في الدولة وأصحاب النفوذ الاقتصادي وحتى الصناديق المانحة والمتحكمة في سياسات الحكومة ليس لهم نفس الهدف على المستوى المتوسط والأبعد.ولا أظن النهضة أو بعض الأحزاب الأخرى لا تدرك ذلك ولا تعمل من أجله أيضا.الطبوبي صحيح أنه "ولد الماكينة" لكن "ما ليشو في السياسة" وكل مواقفه وكل تحركاته منذ توليه الأمانة العامة يقررها له الشقان المتنا ......





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