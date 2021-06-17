الواقع الطبقي في المجتمع العربي الفلسطيني 48 (3) - التكتلات الاجتماعية والطبقية - ارام محاميد

2021/06/17 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد في مجتمعٍ رأسماليٍّ صافٍ، يوجد طبقتان رئيسيّتان تتصارعان: البروليتاريا والبرجوازيّة، ولا يكتمل التكوين الطبقيّ إلّا بوجودهما.



ومهما شهد المجتمع من صراعاتٍ اقتصاديّةٍ أو نزاعاتٍ أخرى فإنّها لا ترقى لمنزلة صراعٍ طبقيٍّ.



للتوضيح أكثر، نقتبس من كارل ماركس في "بؤس الفلسفة": "وهو صراعٌ (بين البرجوازية والبروليتارية) يعبّر عن نفسه بادئ ذي بدءٍ - قبل أن يدرك ويقدّر ويفهم ويعرف ويعلن عاليًّا من كلا ......





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