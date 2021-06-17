شاعر وقصيدة// واثق العبدالله، سوريا - ريتا عودة

2021/06/17 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة شاعر وقصيدة 🌹🌹المبدع واثق العبدالله، سوريا🌹🌹 واثق العبدالله -1-//فمٌ جاءَ متأخّراً//عودي من حيثُ أتيتِعودي من حيثُ جئتِفكلّ النّساءِ اللّواتي عرفتهنّ، جئنَّ من الجّحيمْوكلّ النّساءِ اللّواتي أحبّبتهنّتقاسمنني كآخر رغيفٍ موجودْوشربنّ من دمي..وكأنّما دمي نبيذٌ من الآخرةْما كنتُ أعرفُأنّي أمشي نحو الموتْو ......





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