أمانة مجلس الوزراء توجه باستحداث وظائف لشريحة المفصولين السياسيين

2021/06/17 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، باستحداث درجات وظيفية لشريحة المفصولين السياسيين غير المعينين.

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وذكر المكتب الإعلامي للأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 حزيران 2021)، أنه "وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ببيان حاجتها من الملاكات الوظيفية والاختصاصات؛ لغرض تهيئتها من خلال لجنة الأمر الديواني رقم 25 لسنة 2020 المؤلفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمَعنية بتوزيع المفصولين السياسيين غير المُعيّنين".وأضاف، أنه "جاء التوجيه استنادا إلى (المادة 6/ اولا)، من قانون رقم 16 لسنة 2013 قانون التعديل لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل الذي ينص على ما يأتي: تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور يومية وغير الموظفين".

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