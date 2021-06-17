فيديو يحبس الأنفاس.. لحظات سقوط

2021/06/17 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو لقطات مرعبة لسقوط مركبة "تيلفريك" في جبال الألب الإيطالية ومقتل 14 شخصا كانوا على متنها، من بينهم أسرة إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.

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