'لا خيار سوى حمل السلاح'.. العصائب ترد على هيكي وتعلن تصعيد العمليات

2021/06/17 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عد عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سعد السعدي، الخميس، تصريحات السفير البريطاني الأخيرة "تدخلا سافرا" في الشأن العراقي، مشيرا إلى انه لا خيار أمام "فصائل المقاومة" سوى حمل السلاح وتصعيد عملياتها ضد قوات التحالف الدولي.

وقال السعدي، في حديث لـNRT اليوم، (17 حزيران 2021)، ان "تصريحات السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، بعدم انسحاب قوات التحالف الدولي، تعد تدخلا سافرا في الشأن العراقي، وانتهاك لقرار البرلمان، وعدم احترام ارادة الشعب، حيث صدر قرار باخراج القوات الاجنبية من البلاد بتأييد شعبي كبير".

وأضاف، ان "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة اعلنت انتهاء الهدنة ولا خيار امام الغطرسة الاميركية والتدخل السافر والاستهتار بالسيادة العراقية سوى المقاومة".

وتابع، ان "تطبيق قرار فصائل المقاومة بدأ، حيث شهدنا خلال الايام الماضية كما سنشهد في قادم الايام، تصاعدا كبيرا لعمليات المقاومة ضد هذا الوجود حتى اخراجه من العراق، حيث ان الادارة الاميركية لا تفهم سوى القوة، فلا يوجد خيار امام المقاومة الا حمل السلاح".

وفي أمس الاربعاء، توقع السفير البريطاني، ستيفن هيكي، عدم انسحاب القوات الاميركية من العراق مع استمرار تهديد داعش، مؤكدا انه لا استقرار بدون دولة قوية ولا بد من دعم دول الجوار.

وذكر هيكي في بيان، انه " لا أتوقع انسحابا للقوات الأميركية من العراق طالما أن تهديد داعش قائم، التحالف يوفر التدريب للجيش العراقي والمفاوضات السياسية طبيعية".

وأكمل، انه "يجب أن يكون هناك حماية لقوات التحالف والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وأوضح، انه "بدون دولة قوية لا استقرار ولا بد من دعم دول الجوار وبالتحديد إيران".

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