‎أمانة مجلس الوزراء تصدر قرارا بشأن الدرجات الوظيفية‎

2021/06/17 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، باستحداث درجات وظيفية للمفصولين السياسيين غير المعينين.

وقالت الامانة العامة في بيان اليوم، (17 حزيران 2021)، انها "وجهت الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ببيان حاجتها من الملاكات الوظيفية والاختصاصات؛ لغرض تهيئتها من خلال لجنة الأمر الديواني رقم 25 لسنة 2020 المؤلفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمعنية بتوزيع المفصولين السياسيين غير المعينين".

وأوضح البيان، ان "التوجيه جاء استنادا إلى (المادة 6/ اولا)، من قانون رقم 16 لسنة 2013 قانون التعديل لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل الذي ينص على ما يأتي: (تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور يومية وغير الموظفين)".

وكان مجلس الرئاسة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005، إعادة المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و9/4/2003، الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي.

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