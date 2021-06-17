الأمانة العامة لمجلس الوزراء: توجيه باستحداث درجات وظيفية للمفصولين السياسيين غير المُعيّنين

2021/06/17 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّهت الأمانة ُ العامة لمجلس الوزراء، الوزاراتِ والجهاتِ غيرَ المرتبطةِ بوزارة والمحافظاتِ كافة ً ببيان ِ حاجتها من الملاكاتِ الوظيفية والاختصاصات لغرض تهيئتِها بتوزيع المفصولين السياسيين غير المُعيّنين.

وجاء التوجيهُ استنادا إلى قانون التعديل لقانون المفصولين السياسيين الذي ينص على إلزام ِ وزارة المالية باستحداثِ درجاتٍ وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاكِ الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور ٍ يومية وغير الموظفين.http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=11380

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