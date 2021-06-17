بيريز لراموس: ستظل أسطورة خالدة لريال مدريد

2021/06/17 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، مدافع وقائد الفريق سيرجيو راموس، بعد إعلانه الرحيل هذا الصيف، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة لتجديد عقده.

وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي: “اليوم ليس يوما سهلا، ولا يمكن أن أنسى حين وصل راموس لملعب سانتياجو برنابيو لتقديمه في ريال مدريد، رغم صغر سنه وعدم لعبه العديد من المباريات في الليجا، إلا أنه كان صاحب إمكانيات كبيرة”.

وأضاف: “راموس أكمل 16 عاما في النادي، وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق، ويجب أن تكون فخورًا بكل ما حققته، وطوال هذه السنوات كنت لاعبًا مرجعيًا لباقي اللاعبين وقائدا مهما وأسطورة للنادي، وستكون دائمًا حاضرًا في ذاكرتنا”.

وأردف: “شكرًا لك على كل ما قدمته للفريق، وما فعلته في نهائي العاشرة في لشبونة لا يمكن نسيانه، وأرسل تحياتي لعائلتك وكل الموجودين في هذه اللحظات والتاريخ الذي كتبته في ريال مدريد”.

وتابع: “لقد حققت 22 لقبًا وسجلت الكثير من الأهداف، وكنت من أفضل لاعبي العالم، وتوجت بكأس العالم واليورو مع المنتخب الإسباني، وكل هذه الأرقام تعكس أنك كنت واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ النادي”.

وأتم: “كما قلت اليوم لم يكن سهلا بالنسبة لي، لأنك كنت شخصًا استثنائيا بالنسبة لي، ونحن معًا قاتلنا لكتابة التاريخ، وأتمنى لك التوفيق في رحلتك المقبلة عزيزي سيرجيو”.

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