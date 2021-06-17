عدنان حمد: أهدف لاستعادة مكانة منتخب الأردن المرموقة

2021/06/17 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم، العراقي عدنان حمد، سعادته بثقة الاتحاد الأردني برئاسة الأمير علي بن الحسين، لقيادة النشامى خلال الفترة القادمة.

وأوضح حمد في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس: “قيادة المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة، وأسعى لتحقيق تطلعات الاتحاد والجماهير الأردنية، باستعادة المكانة المرموقة للنشامى”.

وأضاف: “تربطني علاقة وثيقة بالاتحاد الأردني برئاسة الأمير علي، وأتطلع للبناء على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة..



أمامنا عمل كبير لتطوير منتخب منافس يلبي طموحات الجميع”.

وأبدى حمد تحمسه لبدء مهامه بشكل رسمي مع المنتخب الأردني، ابتداء من بعد غدٍ السبت، لقيادة تدريبات النشامى في الدوحة، تأهباً لمواجهة جنوب السودان مساء الإثنين المقبل ضمن الدور التأهيلي من بطولة كأس العرب 2021.

ويواصل المنتخب الأردني تحضيراته في الكويت بقيادة المدرب عامر شفيع ومدرب اللياقة كريم مالوش، بشكل مؤقت، بانتظار المغادرة إلى الدوحة مساء الجمعة تأهباً للمحطة العربية.

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