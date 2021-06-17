صفقة ايرانية - صينية تصدم السياسة الأمريكية

2021/06/17 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أكد الخبير السياسي، عمر شاهكار، الخميس أن عالم السياسة الدولية يشهد تحولات كبيرة حيث ان الصين تثبت أنها أكبر تهديد للهيمنة الأمريكية.وقال شاهكار في مقال نشر في صحيفة "باكستاني أوبزرفر" وترجمته (بغداد اليوم)، إن " عالم السياسة الدولية يشهد تحولات كبيرة حيث ان الصين تثبت يوماً بعد يوم أنها أكبر تهديد للهيمنة الأمريكية"، لافتاً الى أن "بكين تتحدى واشنطن في كل بقاع العالم".

وأضاف أن "الصين انخرطت أيضًا في سياسات الشرق الأوسط من خلال تأمين شراكة إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا مع إيران ".

وتابع أن "الشراكة مع ايران ستشمل الاستثمار في قطاعات الطاقة والموانئ والسكك الحديدية والأمن السيبراني والنقل والمشروع المشترك لتصميم الأسلحة وتطويرها، فضلاً عن إنشاء بنك مشترك لمساعدة الاقتصاد الإيراني".

وبين أنه "في المقابل ستحصل الصين على النفط والغاز الإيراني المخفض بشكل كبير على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة"، مستدركاً بالقول انه "من المتوقع ان يكون لهذه الصفقة آثار بعيدة المدى".

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