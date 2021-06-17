2021/06/17 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الخدمة يؤكد وجود آليات تدعم تعيين حملة الشهادات العليا » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 19:31

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