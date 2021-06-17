موجة فطريات تغزو العالم.. هل تسبب كورونا بالخراب؟

2021/06/17 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يعزي الأطباء عودة الفطريات السوداء والبيضاء والصفراء والخضراء للظهور بقوة حاليا إلى فيروس كورونا المستجد، الذي جلب معه الكثير من الخراب.

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أدت الفطريات على اختلاف أنواعها إلى إطالة فترة معاناة المصابين بفيروس "كوفيد- 19"، وأيضا كانت السبب في وفاة نسبة لا بأس بها منهم.

الفطر الأخضر في الهند..



الأعراض الشائعة وطرق الوقاية

الأنواع الأربعة من الفطريات ظهرت جميعها في الهند، الدولة التي لا تزال تعاني من الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وجلبت الفطريات السوداء والبيضاء والصفراء والخضراء مشاكل لا تنتهي، سواء لمرضى كورونا أو للدولة التي تكافح على جبهات عدة، ما أدى إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية المجهد بالفعل.

بينما يستهدف الفطر الأبيض الرئتين والفطر الأسود الدماغ، فإن الفطريات الصفراء تؤثر على كلا العضوين.

الفطريات البيضاء ليست خطيرة مثل السوداء، إذ يمكن أن يستمر علاج الأخيرة من شهر إلى شهر ونصف، ويعد التشخيص المبكر أمر في غاية الأهمية لتحجيم المرض.

"العين الإخبارية" تلقي الضوء على أنواع الفطريات التي تضرب مرضى كورونا المستجد، وأسبابها وأعراضها والفرق بينها انطلاقا من الأحدث ظهورا.

الفطر الأخضر

الفطريات الخضراء أو داء الرشاشيات هي أحدث إضافة للعدوى الفطرية الناجمة عن الفيروس التاجي والتي تم الإبلاغ عنها في منطقة إندور الهندية.

تم اكتشاف الفطر الأخضر Green Fungus في ناجٍ من كورونا يبلغ من العمر 34 عامًا في إندور التابعة لولاية ماديا براديش وتم نقله إلى مومباي عن طريق الإسعاف الجوي لتلقي العلاج.

طُلب من المريض الخضوع لبعض الفحوصات حيث اشتبه الأطباء في الإصابة بالفطر الأسود أو فطار الغشاء المخاطي.



ومع ذلك بعد الاختبارات تم تأكيد الحالة الأولى للفطر الأخضر في الهند.

الفطريات الخضراء هي عدوى تسببها الرشاشيات، وهو فطر موجود في البيئة وينمو على أوراق النباتات والأشجار الميتة وفي مستودعات الحبوب والأسمدة العضوية والخضروات المتعفنة.

ومن أعراض الإصابة بالفطر الأخضر ما يلي:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- آلام في الصدر.

- السعال.

- نزيف بالأنف.

- ضيق التنفس.

- إنقاص الوزن.

- ضعف أو تعب.

أبرز المعرضين لخطر الإصابة بالفطر الأخضر هم:

- الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية.

- الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة.

الفطر الأصفر

تم الإبلاغ عن الفطر الأصفر وهو عدوى فطرية أخرى ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ولاية غازي أباد الهندية.

اكتشاف الحالة الأولى جاء بعد نقل شخص ابنه المريض، الذي تعافى المريض مؤخراً من عدوى كورونا، إلى المستشفى بعد أن بدأ ينزف من أنفه وعينيه.

واكتشف الأطباء أن الفتى مصاب بالفطريات الصفراء، وتم إعطاؤه الدواء المضاد للفطريات ومنذ ذلك الحين أظهر تحسنًا في حالته.

من أسباب الإصابة بالفطر الأصفر ما يلي:

- سوء النظافة.

- الرطوبة والحرارة.

- الأغذية الملوثة.

- الإفراط في استخدام المنشطات.

أبرز أعراض الإصابة بالفطر الأصفر:

- إنقاص الوزن.

- تسرب صديد.

- سوء التغذية.

- فشل الأعضاء.

- نزيف داخلي.

- الخمول.

- بطء التئام الجروح.

- قلة الشهية أو انعدام الشهية.

- النخر (في الحالات الشديدة).

أكثر الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفطريات الصفراء:

- المرضى الذين يتناولون مثبطات المناعة.

- المرضى المصابون بأمراض مصاحبة.

الفطر الأبيض

تم اكتشاف الفطريات البيضاء أو داء الرشاشيات في 4 مرضى في كلية باتنا الطبية ومستشفى (PMCH) في بيهار الهندية.

الدكتور أكد سينغ، رئيس قسم الأحياء الدقيقة في PMCH، قال إنه جرى اكتشاف حالات الفطريات البيضاء خلال تحقيق مفصل بعد ظهور الأعراض على 4 أشخاص.

وأوضح أن جميع المرضى الأربعة أظهروا أعراضًا شبيهة بمرض "كوفيد-19" ولكن نتائج اختبارهم سلبية للفيروس القاتل، وتم إعطاؤهم الأدوية المضادة للفطريات ومنذ ذلك الحين أظهروا تحسنًا في حالتهم.

من أهم أسباب الإصابة بالفطريات البيضاء:

- ضعف المناعة.

- ملامسة القوالب المعدية.

- سوء النظافة.

أعراض الإصابة بالفطريات البيضاء:

- السعال.

- الحمى.

- الإسهال.

- البقع الداكنة على الرئتين.

- انخفاض مستوى الأكسجين.

أبرز المعرضين لخطر الإصابة بالفطريات البيضاء:

- الأشخاص المصابون بأمراض مصاحبة مثل مرض السكري.

- الأشخاص الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة.

- مرضى كورونا الذين يتلقون دعماً للأكسجين.

الفطر الأسود

لوحظ زيادة في عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود أو الفطر المخاطي لدى مرضى كورونا في الهند خلال الأسابيع الأخيرة.

ويحدث داء الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل، عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

من أسباب الإصابة بالفطر الأسود:

- سوء النظافة.

- الاستخدام غير السليم للستيرويدات.

- ملامسة القوالب المعدية.

أبرز أعراض الإصابة بالفطر الأسود لداء الغشاء المخاطي في الدماغ:

- انتفاخ الوجه من جانب واحد.

- الصداع.

- احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

- آفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم.

- الحمى.

أبرز أعراض الإصابة بالفطر الأسود لداء الغشاء المخاطي الرئوي:

- الحمى.

- السعال.

- ألم في الصدر.

- ضيق التنفس.

أبرز أعراض الإصابة بالفطر الأسود لداء الغشاء المخاطي المعدي المعوي:

- آلام في البطن.

- الغثيان والقيء.

- نزيف الجهاز الهضمي.

أبرز المعرضين لخطر الإصابة بالفطر الأسود:

- مرضى السكري.

- مرضى السرطان.

- من سبق لهم زراعة الأعضاء.

- من سبق لهم زراعة الخلايا الجذعية.

- من سبق لهم استخدام الكورتيكوستيرويد على المدى الطويل.

- من يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية (زيادة الحديد).

- من يعانون من إصابة الجلد نتيجة الجراحة أو الحروق أو الجروح.

- من هم في مرحلة ما قبل النضج.

- من يعانون قلة الوزن عند الولادة.

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