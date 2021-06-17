بيروقراطية العالم في عصر الليبرالية الجديدة - زهير الخويلدي

2021/06/17 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "كل ثورة تتبخر تاركة ورائها فقط وديعة بيروقراطية جديدة" فرانز كافكاتمهيد:ضد البيروقراطية وضد الانقلابلم يكن مصطلح البيروقراطية بالذات قادرًا على الابتعاد عن الخيال الجماعي والتأثير الذي يجعله مفهومًا سلبيًا.



وبالتالي لا يوجد تعريف واضح ودقيق وإجماعي لماهية البيروقراطية.



ومع ذلك، فقد حاولت العديد من التحليلات وصف ينابيعها، وإبراز حدودها وفحص كفاءة التنظيم البيروقراطي، وأسباب توسعها في م ......





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