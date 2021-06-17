البرلمان الأميركي يؤيد إلغاء تفويض سمح بشن الحرب في العراق

2021/06/17 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، عن إلغاء تفويض سمح بشن الحرب في العراق.

وبحسب “سكاي نيوز”، فإن “مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء تفويض شن الحرب الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق”.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قال امس الاربعاء، إن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بشن الحرب في العراق، سيكبح “النزعة للمغامرة العسكرية”.

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