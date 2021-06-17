تحليل لحظة المصافحة : علاقة شخصية متوازنة بين بوتين وبايدن من دون أوهام كثيرة

2021/06/17 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصافحة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في جنيف في 16 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب براندن سمايلوفسكي جنيف (أ ف ب) – بعد الهجمات والانتقادات عن بعد، أجرى جو بايدن وفلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف لقاء هادئا بدا فيه الرئيسان عازمين على إقامة علاقة شخصية عملية للخروج من المأزق […]

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