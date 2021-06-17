أرامكو السعودية تجمع ستة مليارات دولار في أولى عملياتها لبيع صكوك متوافقة مع الشريعة

2021/06/17 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض=(أ ف ب) – أعلنت شركة “أرامكو” السعودية” الخميس أنها جمعت ستة مليارات دولار في أولى عملياتها لبيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقوّمة بالعملة الأميركية، في خضم سعيها لتمويل مدفوعاتها الضخمة.وأوضحت الشركة أن الإصدار يتكوّن من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسية التي تتراوح مواعيد استحقاقها خلال ثلاث وخمس وعشر سنوات.[…]

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