الإمارات ترسل 60 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى ارخبيل سقطرى اليمني 

2021/06/17 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجرة من نوع “دم التنين” الفريد في جزيرة سقطرى اليمنية وقد قطعتها عاصفة في 12 نيسان/أبريل 2021 © ا ف ب بيتر مارتل ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الخميس إرسال 60 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى أرخبيل سقطرى اليمني، بحسب بيان رسمي.وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هيئة الهلال الأحمر […]

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