2021/06/17 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رقم 43 بخصوص استبعاد مرشح حزب المشروع الوطني العراقي خالد سلطان هاشم.

تابعنا بدقة الإجراءات التي صدرت عن هيئة المساءلة والعدالة والتي نجم عنها استبعاد عدد كبير من المرشحين من بينهم مرشحنا عن محافظة نينوى السيد خالد سلطان هاشم الطائي.وقد فوجئنا ان قرار استبعاده لم يستند لأي مادة قانونية صريحة من قانون المساءلة والعدالة مع تحفظنا على قرارتها، كون المرشح لم يكن عضواً في حزب البعث أو ما تسمى بالكيانات المنحلة، وإنما تم استبعاده وفقاً لمادة قانونية أخرى لا علاقة لها بالانتخابات إطلاقاً.

وفي الوقت الذي نعتبر فيه مرشحنا ضحية تعطيل القوانين والتدخلات السياسية الممنهجة، فأننا نرفض هذا القرار رفضاً تاماً ونعتبره قراراً سياسياً لا يتناسب مع حقوق المواطنة التي كفلها الدستور ويعزز سياسة الظلم والتهميش لعدد كبير من المواطنين.

وإننا ندعو الجهات المختصة إلى تحييد مؤسسات الدولة وتفعيل دور الهيئات المستقلة بعيداً عن اساليب التنافس الانتخابي الانتهازية، ونؤكد وقوفنا مع مرشحنا والدفاع عنه بكافة الطرق القانونية والدستورية.

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