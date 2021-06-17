النفط توضح بشأن اسعار البنزين

2021/06/17 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، الخميس، تعذر خفض سعر البنزين العادي والمحسن، مؤكدة على خسارة الدولة جراء استيراد البنزين عالي الأوكتان.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (17 حزيران 2021) أنه "لا يمكن تخفيض سعر البنزين العادي والمحسن في الوقت الحالي لثلاثة أسباب تتمثل بزيادة سعر الدولار وزيادة تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار النفط الخام".

واضاف، ان "البنزين عالي الاوكتان مرتبط بأسعار النشرة العالمية والتخفيض الذي حصل قبل خمسة أشهر كان بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي ومشتقاته"، مبينا أن "السعر الحالي للبنزين عالي الاوكتان يشكل خسارة على الدولة بواقع 250 دينارا عن كل لتر بنزين".

واشار الى ضرورة أن "تكون هناك ثقافة لدى المواطن بأن تخفيض الأسعار أو ارتفاعها يأتي ضمن توجه لتحرر السوق عالميا وبما أن المنتج مستورد فهو مرتبط بالنشرة العالمية"، موضحا أن "التخفيض الذي حصل جاء بناء على انخفاض الأسعار العالمية أما الان فالبنزين عالي الاوكتان هو خسارة، والبيع للمواطن بـ 650 دينار خسارة على موازنة الدولة".

وتابع، ان "الكميات التي يتم استيرادها يوميا من البنزين عالي الاوكتان تبلغ 15 مليون لتر".

جدير بالذكر ان وزارة النفط كانت قد اعلنت قبل ايام عن خفض استيراد المشتقات النفطية بنسبة 50% قبل نهاية عام 2020.

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