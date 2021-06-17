انخفاض قيمة الرواتب 50% وارتفاع اسعار المواد 30%.. هذا ما سببه الدولار في العراق

2021/06/17 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير غرفة تجارة الديوانية محمود الليثي، اليوم الخميس، عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى اكثر من 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار، مبينا ان دخل الموظف في المحافظة تضررت قيمته الشرائية بقيمة 50%.

وقال الليثي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سوق الديوانية تأثر بشكل كبير بسعر الدولار الجديد وتذبذبه مما يتطلب من الحكومة وقفه عاجلة وجادة".

واضاف ان "اسعار المواد الغذائية ارتفعت الى اكثر من 30% عن سعرها السابق"، لافتا الى ان "هذا الارتفاع تسبب بفقدان الموظف الى نحو 50% من القيمة الشرائية لمرتبه".

وتابع ان "ارتفاع سعد برميل النفط فوق الاسعار المحددة في الموازنة يتطلب من الحكومة مراجعة سعر الصرف وارجاعه الى سابق عهدة"، مبينا ان "السوق تشهد ركودا فضلا عن هجرة التجار ورؤوس الاموال".

ولفت الليثي ان "اغلب رجال الاعمال هجروا الديوانية كون المحافظة غير جاذبة للمشاريع الاستثمارية مما دفعهم بالهجرة وتنفيذ المشاريع بمحافظات النجف وكربلاء واقليم كردستان".

وافاد ان "الروتين الاداري والفساد سببا اخر وراء تهرب رجال الاعمال من تنفيذ اي مشروع في المحافظة".

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