بشرى سارة من الخدمة الاتحادي لأصحاب الشهادات العليا

2021/06/17 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تعهد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، بدعم مطالب حملة الشهادات العليا.

وقال التميمي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "هناك دعم لمطالب حملة الشهادات العليا"، معلنا عن "وجود آليات فنية تدعم عملية التعيين وتمنع التلاعب".

وأكد التميمي "وجود مخاطبات رسمية من المجلس الى رئاسة الوزارات بغية تبليغ الوزارات بإرسال قوائم بدرجات الحذف والاستحداث".

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