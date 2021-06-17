كتله الاتحاد الوطني الكردستاني تطالب بأطلاق مبالغ التنظيف لمدينة كركوك ضمن موازنة العام 2021

2021/06/17 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/طالبت كتله الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي ،وزير الماليه باطلاق المبالغ المخصصه لتنظيف مدينة كركوك .وجاء بكتاب موقع من عضو مجلس النواب رئيسه الكتله الا طالباني مطالبتها باطلاق المبالغ نظرا للظروف الصعبه والمخاطر البيئية على مواطني كركوك ./انتهى

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