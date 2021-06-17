فرق الدفاع المدني تخمد حريق صهريج داخل محطة وقود تابعة لمعسكر للحشد الشعبي شمال واسط

2021/06/17 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 الف لتر من وقود البنزين أثناء عمليات التفريغ للمنتوج النفطي في محطة وقود تابعة الى معسكر للحشد الشعبي في قضاء الصويرة شمال محافظة واسط .واوضح مصدر ان فرق الدفاع المدني طوقت النيران من الجهات الأربعة منذ الدقائق الأولى وانقذت الصهريج والمنتوج النفطي وابعدت خطر النيران عن خزانات المحطة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة سقوط سلك كهربائي وحدوث تماس كهربائي مما اشعل الحريق بادئ الامر ./انتهى9

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